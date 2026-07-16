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Росводресурсы продлили период повышенных сбросов на Волжской ГЭС

Росводресурсы установили новый режим работы Волжской ГЭС. Согласно указаниям ведомства, на волгоградском.

Росводресурсы установили новый режим работы Волжской ГЭС. Согласно указаниям ведомства, на волгоградском гидроузле с 21 по 31 июля ежесуточно будут сбрасывать по 8,5 тысячи кубометров в секунду. Такой режим действовал с 9 по 20 июля.

Решение было принято в связи с сохраняющимся повышенным фактическим притоком воды и поступившим из Росгидромета уточнением в сторону увеличения прогноза притока воды в водохранилища Волго-Камского каскада.

С 1 августа объем сбросов уменьшится до 6,5−7 тысячи кубометров. Такой график будет действовать до 10 августа. Однако не исключены дополнительные корректировки в работе Волжской ГЭС в зависимости от складывающейся обстановки.