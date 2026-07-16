В Калининграде хирурги спасли 11-летнего мальчика из Ивановской области с редкой сердечной патологией

Проблема такова — левая коронарная артерия, магистральный сосуд, питающий сердце, отсутствует. Как правило, такой порок несовместим с жизнью — дети погибают от внезапной ишемии или инфаркта. Сердце Никиты снабжалось кровью в обход, по тонкой сети сосудов, идущих от правой коронарной артерии. Со временем мальчик начал жаловаться на боли в груди при беге, одышку, перебои ритма.