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В Калининграде хирурги спасли 11-летнего мальчика из Ивановской области с редкой сердечной патологией

Мини-инвазивное шунтирование ребенку врачи выполняли впервые.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде хирурги спасли 11-летнего мальчика Никиту из Ивановской области с редкой сердечной патологией. Атрезия ствола левой коронарной артерии относится к числу редчайших врожденных пороков. Каждый эпизод в мировой практике описывается как уникальный. Многие клиники страны из-за сложности и рисков отказали семье, операцию провели в калининградском Федеральном центре высоких медицинских технологий. Об этом сообщает областное правительство.

Проблема такова — левая коронарная артерия, магистральный сосуд, питающий сердце, отсутствует. Как правило, такой порок несовместим с жизнью — дети погибают от внезапной ишемии или инфаркта. Сердце Никиты снабжалось кровью в обход, по тонкой сети сосудов, идущих от правой коронарной артерии. Со временем мальчик начал жаловаться на боли в груди при беге, одышку, перебои ритма.

Тактику лечения разрабатывали совместно детские и взрослые кардиохирурги калининградского центра. Оперировали на работающем сердце щадящим мини-инвазивным способом через разрез длиной 4 см.

Как сказал главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий, мини-инвазивное шунтирование ребенку наши врачи выполняли впервые.

В итоге операция прошла успешно, а восстановление заняло всего неделю.

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