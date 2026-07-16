Минздрав: сложностей с получением медпомощи ранеными бойцами СВО нет

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Никаких сложностей с получением медицинской помощи ранеными участниками СВО в гражданской сети здравоохранения сейчас не возникает, сообщил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий.
«Вчера была коллегия, после этого было совещание, которое проводил наш министр, еще раз было руководство Главного военно-медицинского управления, на коллегии было отмечено, что никаких сложностей сейчас с получением медицинской помощи ранеными военнослужащими в гражданской сети здравоохранения не возникает», — сказал Плутницкий в ходе круглого стола Совета Федерации.
Он добавил, что 44 региона России выполняют задачи по лечению раненых бойцов совместно с министерством обороны. Минздрав РФ, по его словам, постоянно находится в контакте с ведомством.