Минцифры рассказало, сколько россиян пользуется запретом спам-обзвонов

По итогам прошлого года количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тысяч. Кроме того, самозапрет на кредиты установили уже более 30 миллионов раз, на договоры связи — почти 2 миллиона. Также министерство напомнило, что на «Госуслугах» можно увидеть все оформленные абонентские номера и заблокировать ненужные или подозрительные — сервисом воспользовались уже более 200 миллионов раз.