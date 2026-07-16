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Минцифры рассказало, сколько россиян пользуется запретом спам-обзвонов

Минцифры: россияне воспользовались опцией запрета обзвонов более 340 тысяч раз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россияне воспользовались опцией запрета спам-обзвонов более 340 тысяч раз с момента запуска функции, то есть с сентября прошлого года, рассказало Минцифры.

«Появилось право отказаться от массовых обзвонов и рассылок. Опцией запрета обзвонов абоненты воспользовалось более 340 тысяч раз», — сообщило ведомство в своем канале в «Максе».

По итогам прошлого года количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тысяч. Кроме того, самозапрет на кредиты установили уже более 30 миллионов раз, на договоры связи — почти 2 миллиона. Также министерство напомнило, что на «Госуслугах» можно увидеть все оформленные абонентские номера и заблокировать ненужные или подозрительные — сервисом воспользовались уже более 200 миллионов раз.

Минцифры привело актуальные данные МВД: так, благодаря мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений за последние полгода по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 30% — до 252,9 тысячи с 371,4 тысячи.

Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. А в июне этого года был принят еще один пакет мер. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство планирует внести третий пакет в Госдуму осенью.

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