В Воронеже суд восстановил в должности уволенную письмом сотрудницу

Суд признал увольнение незаконным, поскольку предупреждать необходимо персонально под подпись и не менее чем за два месяца. Кроме того, сотруднице не предложили другие вакансии. И постановил восстановить женщину в должности, а также взыскать с работодателя 100 тыс рублей — зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.