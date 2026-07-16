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Мастер-классы по пилотированию дронов проходят в нижегородском парке «Швейцария»

Бесплатные мастер-классы по пилотированию FPV-дронов, электронике, программированию БПЛА, применению нейросетей и 3D-моделированию проходят в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Бесплатные мастер-классы по пилотированию FPV-дронов, электронике, программированию БПЛА, применению нейросетей и 3D-моделированию проходят в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обучение проводят в новом пространстве Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина. В рамках летней программы юные нижегородцы могут пройти все пять представленных треков.

В сентябре ребята, которые заинтересуются одним из направлений, смогут подать заявление на постоянное обучение. На мастер-классы приглашают детей с семи лет, основные программы доступны с десяти лет.

«У нас занимается много девочек, они составляют около 20−30% учеников. По нашему опыту, им больше всего нравится школа 3D-моделирования и печати», — отметил замначальника центра по развитию БПЛА и инженерии Иван Ходин.

Напомним, доставку лекарств с помощью дронов тестируют в Лысковском округе.

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