Агроном Викулов рассказал, как хранить кабачки, чтобы не потерять их пользу

Для длительного хранения лучше всего подходят зрелые кабачки, которые собирают в конце лета или начале осени, и лучше всего цукини: они могут храниться несколько месяцев. Это связано с тем, что их семена сосредоточены в головной части плода, а остальная часть более плотная и лишена семян.