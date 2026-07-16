Бастрыкин заинтересовался уголовным делом из-за аварийного дома на Бору

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу из-за аварийного дома на Бору в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.
Речь идет о доме на улице Школьной в поселке Память Парижской Коммуны. Граждане обратились к председателю СКР из-за того, что их долгое время не могут расселить из аварийного жилья.
В здании 1968 года постройки появились трещины, коммуникации износились. Зимой в квартирах очень холодно, а водопровод промерзает. С 2024 года дом считается аварийным, однако срок расселения перенесли на 2036 год.
Нижегородские следователи завели по данному факту уголовное дело. Региональному управлению СК предстоит подготовить доклад по нему в центральный аппарат ведомства.
Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался избиением фельдшера в Нижнем Новгороде.