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Бастрыкин заинтересовался уголовным делом из-за аварийного дома на Бору

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу из-за аварийного дома на Бору в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу из-за аварийного дома на Бору в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Речь идет о доме на улице Школьной в поселке Память Парижской Коммуны. Граждане обратились к председателю СКР из-за того, что их долгое время не могут расселить из аварийного жилья.

В здании 1968 года постройки появились трещины, коммуникации износились. Зимой в квартирах очень холодно, а водопровод промерзает. С 2024 года дом считается аварийным, однако срок расселения перенесли на 2036 год.

Нижегородские следователи завели по данному факту уголовное дело. Региональному управлению СК предстоит подготовить доклад по нему в центральный аппарат ведомства.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался избиением фельдшера в Нижнем Новгороде.