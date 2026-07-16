Более 1200 танцоров станут участниками хореографического проекта PROТАНЦЫ на «Роза Хутор»

«Главное, что привлекает на “Роза Хутор” — сочетание профессиональной программы и возможностей для отдыха. Пока танцоры участвуют в мастер-классах и соревнованиях, их родители и сопровождающие могут познакомиться с курортом, прогуляться по горным маршрутам, провести время на природе. Именно поэтому мы уже 10 лет подряд проводим PROТАНЦЫ именно на “Роза Хутор”, — отмечают организаторы лагеря.