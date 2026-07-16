Более 1200 танцоров станут участниками хореографического проекта PROТАНЦЫ на «Роза Хутор»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Крупнейший танцевальный лагерь страны — PROТАНЦЫ — пройдёт на курорте с 17 по 26 июля. Масштабный образовательный проект стал традиционным для «Роза Хутор» и в этом году отмечает 10-летие.
В многофункциональном концертном зале «Роза Холл» соберутся более 1200 танцоров из разных регионов России — от начинающих участников до профессиональных артистов. За 10 дней для них пройдет 150 интенсивных мастер-классов по направлениям хип-хоп, дэнсхолл, хаус, контемпорари, джаз-фанк, вог, heels, другим современным танцевальным стилям.
Мастерством поделятся хореографы мирового уровня из Анголы, Испании, Польши, России, Франции, Южной Кореи. В числе главных наставников — известный российский хореограф и танцовщик Мигель, который проведет серию эксклюзивных занятий. Ключевыми событиями большого танцевального проекта на «Роза Хутор» станут открытые баттлы 24 июля и чемпионат 25 июля. Участие в них смогут принять не только гости лагеря, но и все желающие.
«Главное, что привлекает на “Роза Хутор” — сочетание профессиональной программы и возможностей для отдыха. Пока танцоры участвуют в мастер-классах и соревнованиях, их родители и сопровождающие могут познакомиться с курортом, прогуляться по горным маршрутам, провести время на природе. Именно поэтому мы уже 10 лет подряд проводим PROТАНЦЫ именно на “Роза Хутор”, — отмечают организаторы лагеря.
Танцевальный лагерь PROТАНЦЫ станет одним из крупных событий летнего сезона на «Роза Хутор». В июне курорт уже в седьмой раз принял крупнейший в стране форум недвижимости «Движение». Для пяти тысяч участников были задействованы несколько площадок, построен отдельный двухэтажный павильон для выставочной зоны ЭКСПО.
Летом на «Роза Хутор» проходит серия культурных и гастрономических событий. До 31 августа на горном курорте продолжается Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор», участниками которого стали творческие коллективы из России, Казахстана и Индии. В августе состоится традиционный гастрономический фестиваль.
Ежегодно «Роза Хутор» принимает более 600 корпоративных мероприятий. Их количество увеличивается примерно на 15% в год, при этом более трети компаний возвращаются на курорт для проведения новых событий.
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