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В Калининградской области усилили работу с белорусскими специалистами по реконструкции мелиоративных систем

Опыт мелиораторов Беларуси применяют в регионе много лет.

Источник: Комсомольская правда

На прошедшем заседании Российско-Белорусского Совета в Калининграде обсудили сотрудничество с мелиораторами Беларуси. Еще в 2016-м белорусские специалисты реконструировали мелиоративные системы в регионе. По поручению губернатора Алексея Беспрозванных эта работа усилена, сообщает пресс-служба областного правительства.

О совместной работе рассказал министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов. По его словам, в июне калининградская делегация побывала у белорусских коллег, изучала передовые практики в мелиорации, которые можно применять в АПК нашего региона.

Уже рассматривают возможность приобретения двух специальных косилок для Гурьевского и Полесского районов.

Мелиораторы обмениваются опытом в проектно-изыскательской работе, активно сотрудничают с белорусским предприятием «Белгипроводхоз».

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