До 2030 года в Ростовской области газифицируют 220 населенных пунктов

Кроме строительства крупных магистралей, в регионе также выполняется программа догазификации, то есть газ подводят непосредственно к участкам людей. Такую работу ведут в 1,1 тысяче населенных пунктов, а также в 100 садоводческих товариществах. Заявки принимают через Госуслуги, в МФЦ и на сайте Единого оператора газификации.