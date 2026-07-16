В Красноярском крае дорожники выполнили почти половину работ по ремонту трасс

Близятся к завершению работы на участках трасс Абан — Быстровка и Березовка — Архангельское. Почти готов ремонт дороги Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка. Готовность участка Канск — Тасеево — Устье составляет около 70%. Высокая готовность также у мостов через реки Сейба и Средняя Сейба на трассе Саяны. Подрядчик завершает ремонт моста через реку Третья на направлении Игнатово — Шагирислам.