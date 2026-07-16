В Красноярском крае дорожники выполнили почти половину работ по ремонту трасс

В Красноярском крае дорожники выполнили почти 50% работ по ремонту и реконструкции дорог. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в работе находятся 59 объектов региональной дорожной сети.
По данным КрУДора, верхние слои покрытия уложены на 22% от общего объема, нижние — на 53%. Восстановление покрытия переходного типа выполнено на 45%. Уже завершили ремонт участка трассы Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа. Также уложили покрытие на участке капремонта дороги Красноярск — Енисейск.
Близятся к завершению работы на участках трасс Абан — Быстровка и Березовка — Архангельское. Почти готов ремонт дороги Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка. Готовность участка Канск — Тасеево — Устье составляет около 70%. Высокая готовность также у мостов через реки Сейба и Средняя Сейба на трассе Саяны. Подрядчик завершает ремонт моста через реку Третья на направлении Игнатово — Шагирислам.
Всего в 2026 году в крае планируют восстановить 168 км дорожного покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов. Общая стоимость работ составляет около 8,5 млрд рублей.