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На 10 дней ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд в Уяре

Объехать ремонтируемый участок водители большегрузов смогут через переезд в селе Новопятницкое.

В период с 16 по 25 июля будут действовать временные ограничения для движения автотранспорта через ж/д переезд х в городе Уяре на пересечении с ул. Калинина (ст. Преображенская).

Переезд будет полностью закрыт для движения автотранспорта:

с 23:00 16 июля до 01:00 18 июля; с 23:00 20 июля до 01:00 22 июля; с 23:00 23 июля до 01:00 25 июля.

Временные ограничения связаны с проведением капитального ремонта на перегоне Уяр — Громадская Красноярской железной дороги.

Объехать ремонтируемый участок водители большегрузного автотранспорта смогут через переезд, расположенный в селе Новопятницкое, с выездом на федеральную автотрассу Р-255 «Сибирь». Для легковых автомобилей возможен объезд в черте города.

ГИБДД и администрация Манско-Уярского округа уведомлены об ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.