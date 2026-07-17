Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутский фотограф опубликовал снимки «космической медузы»

Она возникает, когда солнечный свет отражается от выхлопных газов ракеты на огромной высоте.

Источник: Станислав Татарников

Вечером 14 июля 2026 года жители Иркутска заметили в небе странное светящееся пятно, и теперь стало понятно, как именно оно выглядело. Один из городских фотографов успел сделать снимки редкого явления, которое называют «космической медузой». Она возникает, когда солнечный свет отражается от выхлопных газов ракеты на огромной высоте. Если приглядеться, фигура напоминает гигантское морское существо.

Сам пуск провели с космодрома Байконур в 17:48 по Москве. Ракета «Союз 2.1а» отправила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29», на борту которого находились трое: Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон. Полет до Международной космической станции занял около трех часов по сверхбыстрой схеме. Стыковка прошла штатно, после открытия люков экипаж перебрался на борт МКС. Впереди у космонавтов 261 сутки работы и 38 научных экспериментов.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше