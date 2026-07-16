Белгородский адвокат Алексей Уколов получил три года за мошенничество

Следствие и суд установили, что в сентябре 2024-го Уколов ввел находившегося под стражей доверителя в заблуждение относительно возможности изменения меры пресечения на домашний арест. За это он потребовал 3 млн руб. Деньги адвокат якобы собирался передать судьям. Сумму Уколову передала жена доверителя. Затем, в ноябре 2024-го адвокат аналогичным способом получил еще 1,5 млн руб., обещая повлиять на изменение меры пресечения. Как сообщал «Ъ-Черноземье», клиент Уколова проходил фигурантом уголовного дела о коррупции. В его отношении следствие возбудило уголовные дела о даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).