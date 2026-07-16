В Центральном районе Красноярска демонтировали 37 гаражей и шлагбаумов

В администрации Центрального района краевого центра отчитались о предварительных результатах полугодовой работы по ликвидации незаконно установленных временных построек. За этот период с муниципальных территорий было вывезено 37 подобных объектов. Владельцы 29 сооружений добровольно освободили участки, отреагировав на предписания районной администрации. Оставшиеся восемь конструкций были убраны принудительно за счет средств бюджета. В основном под снос попали металлические гаражи, заборы и шлагбаумы. Очистка проводилась на улицах 3-й Дальневосточной, Вечерней, Водянникова, Гайдара, Горького, Республики, Урицкого, Шахтёров, а также на острове Молокова. Кроме того, с начала года было демонтировано три коммерческих объекта: один павильон и два киоска. Самым крупным эпизодом стала расчистка территории по улице Коммунистическая, 15, где находился обширный гаражный кооператив. Оттуда в общей сложности эвакуировали 24 металлических бокса: хозяева сами разобрали 19 из них, а еще пять пришлось вывозить принудительно силами муниципалитета.