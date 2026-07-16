Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские автобусы № 7 изменили маршрут из-за ремонта 16 июля

Автобусы № 7 в Нижнем Новгороде курсируют по измененной схеме в связи проведением ремонтных работ 16 июля.

Источник: Живем в Нижнем

16 июля автобусы № 7 в Нижнем Новгороде курсируют по измененной схеме в связи проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Работы организованы в районе дома № 66 на улице Баумана в Ленинском районе. Автобусы № 7 временно ходят по Памирской, Глеба Успенского и Композиторской.

Пока неизвестно, когда транспорт вернется к привычной схеме движения. Об окончании работ в ЦРТС обещают сообщить дополнительно.

Напомним, режим работы нижегородского метро изменится 18 июля из-за Суперкубка. В этот день будет сокращен интервал между поездами.

Ранее сообщалось, что карта топлива и очередей на АЗС заработала в Нижегородской области.