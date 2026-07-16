Нижегородские автобусы № 7 изменили маршрут из-за ремонта 16 июля

16 июля автобусы № 7 в Нижнем Новгороде курсируют по измененной схеме в связи проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Работы организованы в районе дома № 66 на улице Баумана в Ленинском районе. Автобусы № 7 временно ходят по Памирской, Глеба Успенского и Композиторской.
Пока неизвестно, когда транспорт вернется к привычной схеме движения. Об окончании работ в ЦРТС обещают сообщить дополнительно.
Напомним, режим работы нижегородского метро изменится 18 июля из-за Суперкубка. В этот день будет сокращен интервал между поездами.
Ранее сообщалось, что карта топлива и очередей на АЗС заработала в Нижегородской области.