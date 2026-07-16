Приставы заставили волгоградца убрать свалку

Должник не начал уборку и после предупреждения, поэтому на него составили протокол по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ и назначили штраф 1000 рублей. За дальнейшее игнорирование грозил штраф до 500 тысяч рублей по части 2.1 той же статьи.