Приставы заставили волгоградца убрать свалку

В Иловлинском районе Волгоградской области приставы добились ликвидации несанкционированной свалки.
Прокуратура нашла на двух земельных участках отходы производства, полиэтиленовую пленку и ленты капельного орошения. Мусор угрожал здоровью людей, животным и окружающей среде.
Суд обязал собственника участков убрать свалку в течение 6 месяцев после вступления решения в силу. Срок собственник проигнорировал, и дело передали в Главное управление ФССП по Волгоградской области. Пристав вручил требование, установил новый срок, взыскал исполнительский сбор и предупредил об ответственности.
Должник не начал уборку и после предупреждения, поэтому на него составили протокол по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ и назначили штраф 1000 рублей. За дальнейшее игнорирование грозил штраф до 500 тысяч рублей по части 2.1 той же статьи.
После предупреждения о крупном штрафе собственник освободил участок от мусора, и исполнительное производство закрыли.
Ранее сообщалось о свалках у детских площадок в Волжском.