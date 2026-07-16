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Приставы заставили волгоградца убрать свалку

По его вине она накопилась в Иловлинском районе.

В Иловлинском районе Волгоградской области приставы добились ликвидации несанкционированной свалки.

Прокуратура нашла на двух земельных участках отходы производства, полиэтиленовую пленку и ленты капельного орошения. Мусор угрожал здоровью людей, животным и окружающей среде.

Суд обязал собственника участков убрать свалку в течение 6 месяцев после вступления решения в силу. Срок собственник проигнорировал, и дело передали в Главное управление ФССП по Волгоградской области. Пристав вручил требование, установил новый срок, взыскал исполнительский сбор и предупредил об ответственности.

Должник не начал уборку и после предупреждения, поэтому на него составили протокол по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ и назначили штраф 1000 рублей. За дальнейшее игнорирование грозил штраф до 500 тысяч рублей по части 2.1 той же статьи.

После предупреждения о крупном штрафе собственник освободил участок от мусора, и исполнительное производство закрыли.

Ранее сообщалось о свалках у детских площадок в Волжском.