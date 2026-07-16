В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК

Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в «Гранд Сервис Экспресс».