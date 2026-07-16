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В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В Крыму талоны на автобусы к поездам «Таврия» начали продавать в кассах железнодорожных вокзалов Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Талон на автобус для проезда к месту отправления поездов “Таврия” можно купить непосредственно перед отправлением автобуса или заблаговременно в кассе, либо на нашем сайте. Глубина продаж — 15 суток», — говорится в сообщении.

Кассы ЮППК работают на станциях Керчь-Южная Новый парк, Симферополь, Бахчисарай, Евпатория, Саки, Владиславовка, Семь Колодезей, Айвазовская, Багерово, Джанкой, Красноперекопск, Остряково и Феодосия. В Севастополе касса ЮППК не работает.

Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее сообщалось, что количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда «Таврия» отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.

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