«Единая Россия» передала в Крайизбирком документы по выдвижению списка кандидатов на выборы в Заксобрание

Лидеры партийного списка губернатор края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин лично присутствовали при передаче документов. В партийном списке «Единой России» — 113 кандидатов из 22 региональных групп. Это участники СВО, представители различных организаций, молодежь, волонтеры, которых выбрали посредством предварительного голосования. Михаил Котюков отметил, что в списках люди, которые прошли процедуру предварительного голосования. — «Единая Россия» предоставила возможность любому человеку, вне зависимости от партийной принадлежности, выставить свою кандидатуру для прохождения процедуры предварительного голосования. Точно так же и жители Красноярского края, вне зависимости от своих политических предпочтений, могли в открытом режиме поддерживать того или иного кандидата в рамках процедуры предварительного голосования. Алексей Додатко в свою очередь подчеркнул, что краевой парламент — это важная точка сборки, разных взглядов, мнений, позиций и интересов избирателей. — Очень важно, чтобы парламент работал конструктивно и слаженно. И этот созыв показал, что вот такая позиция партии большинства, которая позволяет услышать каждый голос, гарантирует качество принимаемых решений. Я надеюсь, что и парламент будущего созыва поддержит именно такой подход. [caption id= «attachment_371560» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Сергей Верещагин заметил важность того, что Красноярск представляют неравнодушные люди. — Для меня как главы города важно, кто представляет интересы столицы Красноярского края в Заксобрании — это должны быть неравнодушные люди, не понаслышке знающие о проблемах, чаяниях большого Красноярска и его жители, которые готовы напряженно работать сегодня. Напомним, ранее документы в Крайизбирком подали две партии — «Новые люди» и ЛДПР. В сентябре в единый день голосования 20 сентября в Красноярском крае пройдут выборы в Госдуму и Заксобрание региона, а также выборы и довыборы в местные советы в ряде округов.
«Единая Россия» передала в Крайизбирком документы по выдвижению списка кандидатов на выборы в Заксобрание
Лидеры партийного списка губернатор края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин.
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