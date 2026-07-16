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«Единая Россия» передала в Крайизбирком документы по выдвижению списка кандидатов на выборы в Заксобрание

Лидеры партийного списка губернатор края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин.

Лидеры партийного списка губернатор края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин лично присутствовали при передаче документов. В партийном списке «Единой России» — 113 кандидатов из 22 региональных групп. Это участники СВО, представители различных организаций, молодежь, волонтеры, которых выбрали посредством предварительного голосования. Михаил Котюков отметил, что в списках люди, которые прошли процедуру предварительного голосования. — «Единая Россия» предоставила возможность любому человеку, вне зависимости от партийной принадлежности, выставить свою кандидатуру для прохождения процедуры предварительного голосования. Точно так же и жители Красноярского края, вне зависимости от своих политических предпочтений, могли в открытом режиме поддерживать того или иного кандидата в рамках процедуры предварительного голосования. Алексей Додатко в свою очередь подчеркнул, что краевой парламент — это важная точка сборки, разных взглядов, мнений, позиций и интересов избирателей. — Очень важно, чтобы парламент работал конструктивно и слаженно. И этот созыв показал, что вот такая позиция партии большинства, которая позволяет услышать каждый голос, гарантирует качество принимаемых решений. Я надеюсь, что и парламент будущего созыва поддержит именно такой подход. [caption id= «attachment_371560» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Сергей Верещагин заметил важность того, что Красноярск представляют неравнодушные люди. — Для меня как главы города важно, кто представляет интересы столицы Красноярского края в Заксобрании — это должны быть неравнодушные люди, не понаслышке знающие о проблемах, чаяниях большого Красноярска и его жители, которые готовы напряженно работать сегодня. Напомним, ранее документы в Крайизбирком подали две партии — «Новые люди» и ЛДПР. В сентябре в единый день голосования 20 сентября в Красноярском крае пройдут выборы в Госдуму и Заксобрание региона, а также выборы и довыборы в местные советы в ряде округов.

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