Волгоградские победители школьных олимпиад и стобалльники получат премии

— Мы должны сделать все для того, чтобы дети оставались. У нас все дети талантливые, одаренные, только у нас, взрослых, не хватает умения раскрыть талант — вот над этим надо работать. Почему сегодня речь о средствах — вы очень много трудились, направляли средства на репетиторов, на книги, вы много читали, использовали различные материалы, кроме вашего труда семьями были затрачены огромные ресурсы, поэтому мы хотели бы, чтобы эти средства были направлены вашим семьям на решение уже дальнейших задач. Передайте от меня лично вашим семьям, вашим родителям, бабушкам и дедушкам, вашим друзьям, кто вам помогал, огромное спасибо за их труд, — обратился глава области к отличившимся на экзаменах выпускникам.