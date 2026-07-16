Волгоградские победители школьных олимпиад и стобалльники получат премии

Новые меры поддержки вводятся в Волгоградской области для талантливой молодежи. Губернатор Андрей Бочаров принял решение поддержать выплатами и стипендиями стобалльников и победителей олимпиад.
Так, всем без исключения стобалльникам будут доступны разовые выплаты в 100 тысяч рублей. Такую же сумму, вместо действующих 50 тысяч рублей, Андрей Бочаров предложил выплачивать и победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, дополнительные 100 тысяч рублей для таких детей предусмотрены при поступлении в волгоградские учебные заведения. В течение первого курса для них будет предусмотрена стипендия в размере десяти тысяч рублей.
— Мы должны сделать все для того, чтобы дети оставались. У нас все дети талантливые, одаренные, только у нас, взрослых, не хватает умения раскрыть талант — вот над этим надо работать. Почему сегодня речь о средствах — вы очень много трудились, направляли средства на репетиторов, на книги, вы много читали, использовали различные материалы, кроме вашего труда семьями были затрачены огромные ресурсы, поэтому мы хотели бы, чтобы эти средства были направлены вашим семьям на решение уже дальнейших задач. Передайте от меня лично вашим семьям, вашим родителям, бабушкам и дедушкам, вашим друзьям, кто вам помогал, огромное спасибо за их труд, — обратился глава области к отличившимся на экзаменах выпускникам.
Такое решение поддержали и присутствовавшие на встрече с молодежью ректоры.
В 2026 году в регионе — 84 стобалльных результата, которых добились 78 выпускников. Высшие баллы получены по русскому языку, профильной математике, физике, информатике, химии, истории, литературе и обществознанию. География стобалльников охватывает Волгоград, Михайловку, Волжский, Камышин, Урюпинск, Фролово, а также Жирновский, Палласовский, Еланский, Алексеевский и Камышинский районы. Одна выпускница набрала 400 баллов по четырем предметам, еще четверо получили по 200 баллов.
Ежегодно во всероссийской олимпиаде школьников по 24 предметам принимают участие более 115 тысяч волгоградских ребят. По итогам последнего учебного года победителями регионального этапа стали 134 человека, восемь из них заняли призовые места на федеральном уровне. Поддержка талантливых ребят ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».