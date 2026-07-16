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Более 25 тысяч школьников побывали в нижегородских лагерях с начала лета

Приоритетом остается организация отдыха для семей участников СВО и детей других льготных категорий.

Более 25 тысяч школьников уже отдохнули в нижегородских лагерях. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам мэра города, в муниципальных загородных лагерях с начала летней оздоровительной кампании отдохнули 4 тысячи школьников. Ожидается, что к концу сезона их число вырастет до 7 500 человек. Кроме того, более 21 тысячи ребят провели время в пришкольных лагерях дневного пребывания.

Сегодня в лагерях программа мероприятий живая и разнообразная. Во время смены дети занимаются спортом и творчеством. А также посещают патриотические мероприятия и тематические дни Года единства народов России, участвуют в сменах «Движения первых».

В этом году также запущены профильные направления. Так, в лагере «Александровка» ребята создают свои экологические проекты на смене «ЭкоРаса», в «Звездочке» учатся быть лидерами, а в «Лесном» и «Зеленых дубках» есть инклюзивные смены.

Приоритетом была и остается организация отдыха для семей участников СВО и детей других льготных категорий. В этом сезоне это почти 2 тысячи ребят.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как понять, стоит ли отправлять ребенка в лагерь.