Более 25 тысяч школьников побывали в нижегородских лагерях с начала лета

По словам мэра города, в муниципальных загородных лагерях с начала летней оздоровительной кампании отдохнули 4 тысячи школьников. Ожидается, что к концу сезона их число вырастет до 7 500 человек. Кроме того, более 21 тысячи ребят провели время в пришкольных лагерях дневного пребывания.