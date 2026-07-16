В Калининграде показали концепцию застройки острова Октябрьского

В районе стадиона «Ростех Арена» в Калининграде забили первую сваю будущего девелоперского проекта. На площади в 77 гектаров построят жилые дома, школы, детские сады и гостиницы.
Региональные власти решили отказаться от точечной застройки территории и отдали предпочтение ее комплексному развитию. Об этом журналистам рассказали на презентации девелоперского проекта в правительстве Калининградской области.
Общий объем инвестиций превысит 120 миллиардов рублей. Застройщик возведет жилые дома (от комфорт-класса до премиума), три школы и три детских сада. Появятся новая улично-дорожная сеть и вся необходимая коммунальная инфраструктура.
Девелопер пообещал ввести в эксплуатацию около 350 тысяч квадратных метров жилья и дополнительно обустроить надземные и подземные паркинги на две тысячи машин. Из интересного — вокруг комплекса установят специальные ветрозащитные экраны. Их спроектировали с учетом переменчивой калининградской погоды. В перспективе на территории создадут более 2,5 тысячи рабочих мест.
По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, проект имеет большое значение для региона. Раньше сначала строили жилье, а затем думали о школах и детских садах. Сегодня подход к застройке кардинально изменился: коммерческие, жилые и социальные объекты будут возводить параллельно.
Новый микрорайон собираются объединить с центром Калининграда при помощи современных велосипедных и пешеходных дорожек, а также пространств для отдыха жителей и туристов.
«Просто строить крупные жилищные массивы сегодня нецелесообразно. Важно создавать комфортную городскую среду для жителей. Речь идет о медицине, образовании и, конечно, безопасности. Территория уже живет своей жизнью. Она расположилась рядом с важными федеральными объектами. Наша задача — грамотно вписаться в это пространство», — прокомментировал Виктор Вексельберг.
Первую очередь девелоперы пообещали сдать к концу 2028 — началу 2029 года.