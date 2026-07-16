В Калининграде показали концепцию застройки острова Октябрьского

Девелопер пообещал ввести в эксплуатацию около 350 тысяч квадратных метров жилья и дополнительно обустроить надземные и подземные паркинги на две тысячи машин. Из интересного — вокруг комплекса установят специальные ветрозащитные экраны. Их спроектировали с учетом переменчивой калининградской погоды. В перспективе на территории создадут более 2,5 тысячи рабочих мест.