Красноярцам рассказали, чем полезен ревень

В Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали о полезных свойствах ревеня и случаях, когда от его употребления лучше отказаться.
Ревень используют для приготовления супов, варенья, компотов, желе, а также добавляют в салаты и сладкую выпечку. В ведомстве отмечают, что в 100 граммах продукта содержится 25−30% суточной нормы витамина К, который необходим для нормальной свертываемости крови, заживления ран и укрепления костей.
Кроме того, ревень содержит клетчатку, кальций, калий, витамин С, фолиевую кислоту и другие полезные витамины и микроэлементы.
Однако употреблять ревень можно не всем. Людям с мочекаменной болезнью специалисты рекомендуют исключить его из рациона, поскольку высокая концентрация оксалатов может усилить процесс образования камней.
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