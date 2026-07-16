Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали, чем полезен ревень

В Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали о полезных свойствах ревеня и случаях, когда от его употребления лучше отказаться.

В Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали о полезных свойствах ревеня и случаях, когда от его употребления лучше отказаться.

Ревень используют для приготовления супов, варенья, компотов, желе, а также добавляют в салаты и сладкую выпечку. В ведомстве отмечают, что в 100 граммах продукта содержится 25−30% суточной нормы витамина К, который необходим для нормальной свертываемости крови, заживления ран и укрепления костей.

Кроме того, ревень содержит клетчатку, кальций, калий, витамин С, фолиевую кислоту и другие полезные витамины и микроэлементы.

Однако употреблять ревень можно не всем. Людям с мочекаменной болезнью специалисты рекомендуют исключить его из рациона, поскольку высокая концентрация оксалатов может усилить процесс образования камней.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше