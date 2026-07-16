Красноярцам рассказали, чем полезен ревень

Ревень используют для приготовления супов, варенья, компотов, желе, а также добавляют в салаты и сладкую выпечку. В ведомстве отмечают, что в 100 граммах продукта содержится 25−30% суточной нормы витамина К, который необходим для нормальной свертываемости крови, заживления ран и укрепления костей.