МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Приложение VK пропало из Huawei AppGallery у ряда пользователей, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке найти сервис VK у некоторых пользователей написано, что «приложение недоступно». При этом нацплатформа «Макс» доступна для скачивания.
Ранее в четверг из Google Play пропали приложения VK, «Макс» и «Одноклассники». Позже в компании сообщили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, и пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс».