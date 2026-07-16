Жители Кубани смогут увидеть уникальный «пасущийся» звездопад

Поток действует с 12 июля, и в текущем месяце его лучше всего наблюдать в предрассветные часы. Ближе к концу августа созвездие будет подниматься над горизонтом все раньше. Интенсивность звездопада в среднем составляет около 20 метеоров в час, однако из-за рассветного неба реальное число видимых глазом вспышек может быть скромнее — около 5−6 в час.