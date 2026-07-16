В Сосновском округе установят новый автопавильон у Центральной районной больницы

Подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие на площади 27 тыс. кв. м, обработал поверхность битумной эмульсией и приступил к укладке выравнивающего слоя из щебеночно‑песчаной смеси; после этого уложат верхний слой асфальтобетона. Для повышения безопасности на дороге установят две искусственные неровности, обочины укрепят щебнем, а затем нанесут разметку термопластиком и краской на общей протяжённости более 12 км, включая выделение пешеходных переходов. Все работы планируется завершить в течение лета.