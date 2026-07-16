В Сосновском округе установят новый автопавильон у Центральной районной больницы

В Сосновском муниципальном округе возле Центральной районной больницы (в районе ул. Островского) появится новый автопавильон; разворотная площадка у больницы будет полностью переустроена.
Полномасштабный ремонт ведётся на участке дороги Сосновское — Глядково длиной 4,4 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие на площади 27 тыс. кв. м, обработал поверхность битумной эмульсией и приступил к укладке выравнивающего слоя из щебеночно‑песчаной смеси; после этого уложат верхний слой асфальтобетона. Для повышения безопасности на дороге установят две искусственные неровности, обочины укрепят щебнем, а затем нанесут разметку термопластиком и краской на общей протяжённости более 12 км, включая выделение пешеходных переходов. Все работы планируется завершить в течение лета.
И.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов отметил, что ремонт направлен на приведение в порядок дорог, связывающих районные центры с отдалёнными населёнными пунктами, чтобы сделать маршруты комфортнее и безопаснее для жителей и транспорта. С 2019 года по национальному проекту в Сосновском округе отремонтировано почти 130 км дорог — около 70% сети.
Ранее сообщалось, что в Шатковском округе открыли отремонтированные подъезды к селам Ключищи и Чистое Поле.