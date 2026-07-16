В ННГАСУ создали программу для расчета срока службы сталебетонных конструкций

Нижегородские ученые разработали программу, которая прогнозирует разрушение сталебетонных конструкций. Как сообщили в пресс-службе ННГАСУ, благодаря этому можно будет с высокой точностью определить, при какой нагрузке сталебетонная конструкция потеряет несущую способность.
Разработка позволяет всего за несколько минут выполнить расчеты, которые раньше требовали проведения дорогостоящих испытаний или длительной работы инженеров с формулами. Пользователю достаточно ввести параметры конструкции и характеристики материалов, после чего программа построит диаграмму деформирования и покажет, когда начнутся прогибы, появятся трещины и наступит момент, после которого конструкцию уже нельзя безопасно эксплуатировать.
В основе комплекса лежит авторская методика — так называемый геометрический критерий потери несущей способности. В отличие от традиционных методов расчета, программа позволяет точно определить момент, когда остаточные деформации становятся критическими.
«Программа строит графическое отображение диаграммы деформирования на основе введенных пользователем данных и позволяет выгрузить полученный массив информации в файл для дальнейшего использования в проектной работе. Она предназначена для автоматизированного расчета и проектирования сталебетонных конструкций и может быть интегрирована в системы автоматизированного проектирования, используемые в строительной отрасли», — рассказал заведующий кафедрой технологии строительства ННГАСУ, кандидат технических наук Олег Кондрашкин.
Как отмечают разработчики, программный комплекс уже успешно прошел апробацию на реальных данных и готов к внедрению в проектную практику. В дальнейшем ученые планируют адаптировать его для расчета более сложных строительных конструкций и других типов композитных материалов.
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