В ННГАСУ создали программу для расчета срока службы сталебетонных конструкций

Разработка позволяет всего за несколько минут выполнить расчеты, которые раньше требовали проведения дорогостоящих испытаний или длительной работы инженеров с формулами. Пользователю достаточно ввести параметры конструкции и характеристики материалов, после чего программа построит диаграмму деформирования и покажет, когда начнутся прогибы, появятся трещины и наступит момент, после которого конструкцию уже нельзя безопасно эксплуатировать.