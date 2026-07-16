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В ННГАСУ создали программу для расчета срока службы сталебетонных конструкций

Разработка позволяет всего за несколько минут выполнить расчеты, которые раньше требовали проведения дорогостоящих испытаний.

Нижегородские ученые разработали программу, которая прогнозирует разрушение сталебетонных конструкций. Как сообщили в пресс-службе ННГАСУ, благодаря этому можно будет с высокой точностью определить, при какой нагрузке сталебетонная конструкция потеряет несущую способность.

Разработка позволяет всего за несколько минут выполнить расчеты, которые раньше требовали проведения дорогостоящих испытаний или длительной работы инженеров с формулами. Пользователю достаточно ввести параметры конструкции и характеристики материалов, после чего программа построит диаграмму деформирования и покажет, когда начнутся прогибы, появятся трещины и наступит момент, после которого конструкцию уже нельзя безопасно эксплуатировать.

В основе комплекса лежит авторская методика — так называемый геометрический критерий потери несущей способности. В отличие от традиционных методов расчета, программа позволяет точно определить момент, когда остаточные деформации становятся критическими.

«Программа строит графическое отображение диаграммы деформирования на основе введенных пользователем данных и позволяет выгрузить полученный массив информации в файл для дальнейшего использования в проектной работе. Она предназначена для автоматизированного расчета и проектирования сталебетонных конструкций и может быть интегрирована в системы автоматизированного проектирования, используемые в строительной отрасли», — рассказал заведующий кафедрой технологии строительства ННГАСУ, кандидат технических наук Олег Кондрашкин.

Как отмечают разработчики, программный комплекс уже успешно прошел апробацию на реальных данных и готов к внедрению в проектную практику. В дальнейшем ученые планируют адаптировать его для расчета более сложных строительных конструкций и других типов композитных материалов.

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