Нутрициолог Селиванова подчеркнула, что ПП не подразумевает отказ от жиров

Нутрициолог Ирина Селиванова в интервью NEWS.ru развеяла миф о вреде жиров. Она отметила, что исключение жиров из рациона может негативно сказаться на здоровье. Жиры играют важную роль в организме, поддерживая иммунитет, синтез гормонов, усвоение витаминов и здоровье мозга.