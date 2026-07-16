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Нутрициолог Селиванова подчеркнула, что ПП не подразумевает отказ от жиров

Исключение жиров из рациона не является частью здорового питания.

Источник: Нижегородская правда

Нутрициолог Ирина Селиванова в интервью NEWS.ru развеяла миф о вреде жиров. Она отметила, что исключение жиров из рациона может негативно сказаться на здоровье. Жиры играют важную роль в организме, поддерживая иммунитет, синтез гормонов, усвоение витаминов и здоровье мозга.

Многие люди опасаются употреблять сливочное масло, яичные желтки, авокадо и сало, считая их источниками лишних килограммов и проблем с сердцем. Однако эти продукты содержат полезные жиры, необходимые для нормального функционирования организма.

Селиванова рекомендует отдавать предпочтение качественным источникам жиров: жирной дикой рыбе, оливковому маслу, орехам, семенам и авокадо. Она также отмечает, что умеренное потребление насыщенных жиров, например, качественного сала, может быть полезным.

Однако стоит избегать промышленных трансжиров, маргарина и продуктов, жаренных во фритюре. Эти продукты могут вызывать хроническое воспаление и нарушать работу клеток, что негативно сказывается на здоровье.

Таким образом, ключевым моментом является не полное исключение жиров из рациона, а выбор качественных и полезных источников.