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Игрушки, покрышки и могильные венки: в Борисово обнаружили огромную свалку (фото, видео)

Крупногабаритный мусор кто-то просто вывез в соседний лесок.

Источник: Клопс.ru

Сразу за авторынком в Борисово в лесополосе обнаружили огромную свалку крупногабаритного мусора. Об этом «Клопс» сообщил экскурсовод Женяй Огонь, который увидел эту неприятную картину в среду, 15 июля.

«Когда такое вижу, каждый раз прихожу в ужас. Что мы оставим нашим детям, если будем так относиться к месту, где живём?» — сокрушается мужчина.

По его словам, на участке свалены строительный мусор, пустые канистры, детские игрушки и могильные венки. Вдобавок ко всему — покрышки, которые относятся к отходам IV класса опасности, так как наносят серьёзный вред природе.

«Клопс» отправил информационный запрос в минприроды региона. К документу мы приложили координаты стихийной помойки.

По данным минприроды только за первое полугодие 2026 года в регионе выявили 49 незаконных свалок.