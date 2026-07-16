В Нижнем Новгороде внезапно изменили маршрут автобуса № 7

В Нижнем Новгороде временно скорректирована схема движения автобуса № 7. Информацию об изменениях распространил Центр развития транспортных систем.
Причиной отклонения от привычного пути стали ремонтные работы, которые ведутся в районе дома № 66 на улице Баумана. На период проведения работ транспорт следует по альтернативному пути — через улицы Памирскую, Глеба Успенского и Композиторскую.
Пока нет данных о том, когда завершится ремонт. О возвращении автобуса на прежний маршрут горожан проинформируют отдельно.
Ранее сообщалось, что работу автобусов усилят в Нижнем Новгороде 18 июля из-за Суперкубка.