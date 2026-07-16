Власти Перми прокомментировали ситуацию с останками животных в приюте

В начале июля в соцсетях появилась информация о том, что на месте бывшего приюта «Станция скорой помощи» в Кировском районе Перми волонтёры нашли кости животных, открытые лекарства и использованные шприцы. Пермяки были взволнованы находками, так как территория не огорожена и не охраняется.