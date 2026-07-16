Власти Перми прокомментировали ситуацию с останками животных в приюте

Администрация Перми прокомментировала сайту perm.aif.ru ситуацию с останками животных на территории бывшего приюта для собак «Станция скорой помощи».
В начале июля в соцсетях появилась информация о том, что на месте бывшего приюта «Станция скорой помощи» в Кировском районе Перми волонтёры нашли кости животных, открытые лекарства и использованные шприцы. Пермяки были взволнованы находками, так как территория не огорожена и не охраняется.
В администрации сайту perm.aif.ru пояснили: земельный участок на Причальной, 5 находился в безвозмездном пользовании у фонда «Станция скорой помощи». Договор расторгли 21 февраля 2026 года. Фонд должен был освободить строения и убрать территорию до 6 апреля, но обязательства не выполнил. Фактическая передача участка городу состоялась только 27 мая.
В июне администрация Кировского района начала демонтаж самовольных построек и расчистку территории. Однако работы приостановили — на месте работают полицейские. Они выясняют, есть ли факт захоронения биологических отходов. Любые работы временно прекращены, чтобы не уничтожить возможные улики.
Если факты захоронения опасных отходов подтвердятся, виновных привлекут к административной или уголовной ответственности. После проверки на территории проведут санитарную обработку и утилизируют биологические отходы, если их найдут.