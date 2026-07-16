Москвичи решат, восстанавливать ли утраченную скульптуру на Тверской улице

Отмечается, что дом возвели в 1939—1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова в рамках реконструкции улицы Горького — так тогда называлась Тверская. Главный фасад украсили эркерами, балконами и башенками. На угловой башне-ротонде установили скульптуру девушки высотой около семи метров. В поднятой над головой руке она держала серп и молот.