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Москвичи решат, восстанавливать ли утраченную скульптуру на Тверской улице

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москвичи решат, восстанавливать ли утраченную скульптуру на крыше здания на Тверской улице, голосование началось в проекте «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: Недвижимость РИА Новости

«В проекте “Активный гражданин” началось голосование за возвращение исторического облика дому 17 на Тверской улице. Москвичам предлагают решить, стоит ли восстанавливать утраченную скульптуру девушки на крыше здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дом возвели в 1939—1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова в рамках реконструкции улицы Горького — так тогда называлась Тверская. Главный фасад украсили эркерами, балконами и башенками. На угловой башне-ротонде установили скульптуру девушки высотой около семи метров. В поднятой над головой руке она держала серп и молот.

Подчеркивается, что скульптура украшала дом до 1958 года, после чего ее демонтировали из-за плохого технического состояния.

«Спустя 68 лет фигура может вернуться на прежнее место. Историки и искусствоведы предлагают воссоздать скульптуру с применением современных технологий и материалов, которые обеспечат ей сохранность и привлекательность на долгое время», — добавляется в сообщении.