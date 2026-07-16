Москвичи решат, восстанавливать ли утраченную скульптуру на Тверской улице

«В проекте “Активный гражданин” началось голосование за возвращение исторического облика дому 17 на Тверской улице. Москвичам предлагают решить, стоит ли восстанавливать утраченную скульптуру девушки на крыше здания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дом возвели в 1939—1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова в рамках реконструкции улицы Горького — так тогда называлась Тверская. Главный фасад украсили эркерами, балконами и башенками. На угловой башне-ротонде установили скульптуру девушки высотой около семи метров. В поднятой над головой руке она держала серп и молот.
Подчеркивается, что скульптура украшала дом до 1958 года, после чего ее демонтировали из-за плохого технического состояния.
«Спустя 68 лет фигура может вернуться на прежнее место. Историки и искусствоведы предлагают воссоздать скульптуру с применением современных технологий и материалов, которые обеспечат ей сохранность и привлекательность на долгое время», — добавляется в сообщении.