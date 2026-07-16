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VK рекомендовал пользователям перейти на другой домен

VK рекомендовал пользователям перейти на домен .ru с .com.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. VK рекомендует пользователям перейти на домен .ru с .com, следует из сообщения, которое получил корреспондент РИА Новости.

«Переходите на vk.ru. Здесь все тот же “ВКонтакте”, но быстрее и надежнее, чем vk.com», — написано в сообщении.

В компании поясняют, что это лишь смена домена, а сервис, дизайн и приложения остаются прежними. «Однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com», — добавили там.

Так, чтобы пользователю проверить, каким доменом он пользуется, нужно посмотреть на адресную строку браузера — начало ссылки должно начинаться с vk.ru.

«На компьютерах адресная строка обычно сверху, а на телефонах бывает по-разному: в “Яндекс Браузере” и Safari снизу, в Chrome сверху», — добавили в компании.

Ранее в четверг приложения VK, «Макс» и «Одноклассники» исчезли из Google Play. В VK отметили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.

В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс».

В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила «Макс» из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже из App Store пропали все сервисы VK.