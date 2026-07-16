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Калининградские кардиохирурги спасли 11-летнего мальчика с уникально редким пороком сердца

В Калининградском федеральном центре высоких медицинских технологий провели уникальную операцию по спасению 11-летнего Никиты из Ивановской области. Диагноз — атрезия ствола левой коронарной артерии — относится к числу редчайших врождённых пороков. Каждый подобный случай в мировой практике описывается как уникальный. Патология заключается в том, что магистральный…

Источник: Янтарный край

В Калининградском федеральном центре высоких медицинских технологий провели уникальную операцию по спасению 11-летнего Никиты из Ивановской области. Диагноз — атрезия ствола левой коронарной артерии — относится к числу редчайших врождённых пороков. Каждый подобный случай в мировой практике описывается как уникальный.

Патология заключается в том, что магистральный сосуд, питающий сердце, полностью отсутствует. Обычно такой порок несовместим с жизнью — дети гибнут от ишемии или инфаркта. Никите долгое время помогала сеть тонких сосудов, но с ростом организма их стало не хватать. У мальчика начались боли в груди, одышка и перебои ритма. Риск внезапной смерти возрастал с каждым днём. Несколько клиник отказали семье из-за высоких хирургических рисков. Помощь пришла из Калининграда: специалисты центра решили взяться за сложнейший случай.

Операцию провели на работающем сердце щадящим мини-инвазивным способом — через разрез всего 4−5 сантиметров. Это потребовало от бригады ювелирной техники и колоссальной выдержки. «Каждый шов имел критическое значение, ошибка была недопустима», — сказал главный врач центра Виктор Цой.

Операция прошла успешно. Послеоперационная коронарография подтвердила: сердце ребёнка получает полноценное кровоснабжение. Восстановление заняло всего неделю — мальчик уже дома. Олимпийские нагрузки ему противопоказаны, но полноценная жизнь теперь безопасна.

Мама Никиты поблагодарила врачей: «Здесь я не встретила равнодушного человека. Огромное спасибо за чуткость и спасённую жизнь».

В центре в посёлке Родники операции проводятся бесплатно по квотам на высокотехнологичную помощь.

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