Калининградские кардиохирурги спасли 11-летнего мальчика с уникально редким пороком сердца

В Калининградском федеральном центре высоких медицинских технологий провели уникальную операцию по спасению 11-летнего Никиты из Ивановской области. Диагноз — атрезия ствола левой коронарной артерии — относится к числу редчайших врождённых пороков. Каждый подобный случай в мировой практике описывается как уникальный.
Патология заключается в том, что магистральный сосуд, питающий сердце, полностью отсутствует. Обычно такой порок несовместим с жизнью — дети гибнут от ишемии или инфаркта. Никите долгое время помогала сеть тонких сосудов, но с ростом организма их стало не хватать. У мальчика начались боли в груди, одышка и перебои ритма. Риск внезапной смерти возрастал с каждым днём. Несколько клиник отказали семье из-за высоких хирургических рисков. Помощь пришла из Калининграда: специалисты центра решили взяться за сложнейший случай.
Операцию провели на работающем сердце щадящим мини-инвазивным способом — через разрез всего 4−5 сантиметров. Это потребовало от бригады ювелирной техники и колоссальной выдержки. «Каждый шов имел критическое значение, ошибка была недопустима», — сказал главный врач центра Виктор Цой.
Операция прошла успешно. Послеоперационная коронарография подтвердила: сердце ребёнка получает полноценное кровоснабжение. Восстановление заняло всего неделю — мальчик уже дома. Олимпийские нагрузки ему противопоказаны, но полноценная жизнь теперь безопасна.
Мама Никиты поблагодарила врачей: «Здесь я не встретила равнодушного человека. Огромное спасибо за чуткость и спасённую жизнь».
В центре в посёлке Родники операции проводятся бесплатно по квотам на высокотехнологичную помощь.