Калининградские кардиохирурги спасли 11-летнего мальчика с уникально редким пороком сердца

Патология заключается в том, что магистральный сосуд, питающий сердце, полностью отсутствует. Обычно такой порок несовместим с жизнью — дети гибнут от ишемии или инфаркта. Никите долгое время помогала сеть тонких сосудов, но с ростом организма их стало не хватать. У мальчика начались боли в груди, одышка и перебои ритма. Риск внезапной смерти возрастал с каждым днём. Несколько клиник отказали семье из-за высоких хирургических рисков. Помощь пришла из Калининграда: специалисты центра решили взяться за сложнейший случай.