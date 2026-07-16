Глава Дзержинска Михаил Клинков провел личный прием жителей

Кроме того, на прием пришла группа активных жителей с инициативой предоставить муниципальное помещение для общественной деятельности. Речь идет о волонтерском направлении по поддержке участников СВО. Дзержинцы изготавливают сублимированные блюда, собирают и отправляют военнослужащим медикаменты, средства личной гигиены и теплые вещи. Как отметил глава города, продукция пользуется большим спросом на передовой, а качество приготовления высоко оценили даже по вакуумной упаковке. Активисты представили благодарственные письма от командиров воинских частей и многочисленные отзывы военнослужащих.