Глава Дзержинска Михаил Клинков провел личный прием жителей. Во встрече также приняли участие руководители структурных подразделений администрации города.
Как отметил мэр, традиционно на прием обращаются жители со сложными ситуациями, требующими межведомственного взаимодействия и детальной проработки для поиска компромиссных решений.
Наибольшее количество обращений касалось земельных отношений. Горожане интересовались предоставлением и перераспределением земельных участков, установлением границ территорий, а также благоустройством городских пространств. По словам Михаила Клинкова, всем заявителям были даны подробные разъяснения и рекомендации по дальнейшим действиям.
Кроме того, на прием пришла группа активных жителей с инициативой предоставить муниципальное помещение для общественной деятельности. Речь идет о волонтерском направлении по поддержке участников СВО. Дзержинцы изготавливают сублимированные блюда, собирают и отправляют военнослужащим медикаменты, средства личной гигиены и теплые вещи. Как отметил глава города, продукция пользуется большим спросом на передовой, а качество приготовления высоко оценили даже по вакуумной упаковке. Активисты представили благодарственные письма от командиров воинских частей и многочисленные отзывы военнослужащих.
Мэр подчеркнул, что администрация окажет содействие в решении вопроса с помещением. Специалисты КУМИ уже провели совместный с инициативной группой осмотр нежилого муниципального объекта. Помещение соответствует заявленным требованиям, в настоящее время решается вопрос его оформления для общественно значимой деятельности.
По словам Михаила Клинкова, военнослужащие, с которыми он встречается, регулярно просят передать благодарность жителям Дзержинска за оказываемую помощь. Администрация города намерена и дальше поддерживать подобные инициативы.
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