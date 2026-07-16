На Дону с участием представителей Общественной палаты наградили почетных доноров

Звание «Почетный донор Ростовской области», учрежденное год назад по предложению региональной Общественной палаты, присвоено уже 1175 жителям Дона. Каждый из них безвозмездно сдал кровь от 30 до 40 раз или плазму от 40 до 60 раз.