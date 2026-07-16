На Дону с участием представителей Общественной палаты наградили почетных доноров

В Общественном собрании Ростова-на-Дону наградили почетных доноров региона. На торжественном мероприятии также презентовали новую почтовую марку, посвященную донорству.
Звание «Почетный донор Ростовской области», учрежденное год назад по предложению региональной Общественной палаты, присвоено уже 1175 жителям Дона. Каждый из них безвозмездно сдал кровь от 30 до 40 раз или плазму от 40 до 60 раз.
— Мы не раз обращались в областное Законодательное Собрание с инициативами по поддержке доноров и организаций, занимающихся развитием донорства, — отметил заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, член Общественной палаты России Александр Нечушкин.
Как рассказала первый замминистра здравоохранения региона Елена Теплякова, донорская кровь нередко необходима для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями и ожогами, для рожениц и новорожденных малышей.
Фото: Пресс-служба Общественной палаты Ростовской области.
В Общественном собрании также состоялось гашение памятной почтовой марки, посвященной донорству костного мозга и пятилетнему юбилею всероссийского проекта «Бесценное письмо».
Его организаторы — Почта России и некоммерческая организация «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». По данным НКО, проект позволил провести уже 33 успешные трансплантации костного мозга. В нем зарегистрировались около 31 000 россиян, среди них 900 — из Ростовской области, в том числе 40 супружеских пар.
Новая марка — третья в истории почты, посвященная благородному делу донорства. Ее общий тираж — 189 тысяч экземпляров, из них в донской регион поступило 5400.
— Эта акция — напоминание о том, что каждый из нас может реально кого-то спасти, — подчеркнула директор автономной некоммерческой организации «Южный центр развития донорства» Ирина Гапченко.
Фото: Пресс-служба Общественной палаты Ростовской области.