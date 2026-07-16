В Китае обнаружили самый древний образец янтаря в мире

«Грибы и наземные членистоногие уже существовали, но наземные пищевые сети были гораздо менее сложными, чем в более поздних лесах. Это был критический период, когда растения становились выше, у них появлялись более глубокие корни, а физическая структура континентов менялась. Эти крошечные частицы янтаря образовались во время этого масштабного экологического перехода», — подчеркнул профессор Ло.