В Китае обнаружили самый древний образец янтаря в мире

Исследователи из Китая, США и Германии обнаружили древнейший известный науке янтарь. Возраст находки, как сообщает Science Alert со ссылкой на публикацию в журнале Science Advances, оценивается в 385 миллионов лет. Образец сформировался в среднем девоне, до появления на Земле динозавров. В работе принимали участие специалисты Нанкинского института геологии и палеонтологии, Шанхайского университета Цзяотун, Американского музея естественной истории и Зенкенбергского музея.
Уникальный образец был извлечен из угольного пласта формации Hujiersite Formation, расположенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Из 10 килограммов древнего угля ученые получили 241 фрагмент янтаря. Размер частиц варьировался от 0,1 до 1,5 миллиметра. Из-за малых размеров исследователи применяли ультрафиолетовое излучение для обнаружения свечения частиц на фоне породы.
Данный образец на 65 миллионов лет старше предыдущего рекордсмена. Кроме того, этот янтарь примерно на 150 миллионов лет древнее первых динозавров.
Предположительно, смолу продуцировало несеменное сосудистое растение, которое, как установлено, уже в тот период было способно синтезировать сложную терпеновую смолу. Гипотеза была подтверждена методами инфракрасной спектроскопии и масс-спектрометрии. Точный вид растения, выделившего смолу, определить не удалось.
«Находка доказывает, что сложный биосинтез смолы появился намного раньше, чем считалось до этого. Способность растений производить смолу, возможно, была не менее важным эволюционным новшеством, чем эволюция деревьев, листьев и глубоких корневых систем. Она помогла первым сосудистым растениям жить и развиваться в наземных условиях», — отметил палеонтолог Цихан Ло (Cihang Luo).
На начальном этапе исследователи сомневались в природе находки. Как рассказал Ло, команда приняла частицы за смолоподобный материал. После серии оптических и химических тестов ученые пришли к выводу, что перед ними настоящий древний янтарь, обладающий характерными признаками хвойной смолы.
«Грибы и наземные членистоногие уже существовали, но наземные пищевые сети были гораздо менее сложными, чем в более поздних лесах. Это был критический период, когда растения становились выше, у них появлялись более глубокие корни, а физическая структура континентов менялась. Эти крошечные частицы янтаря образовались во время этого масштабного экологического перехода», — подчеркнул профессор Ло.
Ученый также заявил, что исследователи могут обнаружить еще более древние образцы янтаря. Наиболее перспективными для поиска являются богатые органикой угли раннего девона, углистые сланцы и мелкозернистые отложения. В таких породах часто сохраняются мелкие части растений, включая кутикулу. При отсутствии термического воздействия в них повышается вероятность нахождения древней смолы, которая со временем могла превратиться в янтарь.