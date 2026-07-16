Власти намерены расширять участие граждан и бизнеса в благотворительности

Власти намерены расширять участие граждан и бизнеса в пожертвованиях через развитие цифровых платформ для обмена деньгами и вещами. Проект плана включает инициативы, направленные на устранение бюрократических препятствий и перевод в цифровой формат максимального числа процессов, связанных с осуществлением пожертвований. Минэкономики, в частности, собирается развивать платформу «Добро.рф», где волонтеры могут найти возможности для помощи, а организаторы — желающих помочь.