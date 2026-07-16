Более 4 млн мальков выпустят в нижегородские водоемы в 2026 году

Уже сейчас в рамках компенсационных мероприятий выпущено более 1 миллиона мальков и личинок рыб за счёт собственных средств хозяйствующих субъектов. Всего с начала года в водные объекты региона выпущено свыше 660 тысяч экземпляров, включая более 4 тысяч молоди стерляди и 635 тысяч личинок щуки в Чебоксарское водохранилище, тысячу мальков толстолобика в Оку и более 20 тысяч стерляди в Горьковское водохранилище.