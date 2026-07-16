В Назаровском округе врачи начали выезжать к пациентам в села

В Красноярском крае запустили пилотный проект выездной специализированной медицинской помощи. Теперь жителям отдаленных сел не нужно ехать в окружной центр: врачи приезжают к ним сами.
Проект реализуют при поддержке губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Его задача — внедрить принцип «врач к пациенту». Первый выезд мобильной бригады прошел в Подсосенской врачебной амбулатории. К пациентам приехали кардиолог, эндокринолог и невролог. Сотрудники амбулатории заранее обошли дома, сообщили жителям о приеме и составили списки пациентов по медицинским картам.
За первый день специалисты приняли 43 человека. Среди них были и экстренные пациенты, которые обратились за помощью прямо в день визита.
«Наша задача — сделать качественную медицину доступной для тех, кому сложнее всего добираться до больницы: для пожилых и маломобильных граждан. Когда человеку не нужно преодолевать десятки километров, чтобы попасть к узкому специалисту, — это и есть настоящая социальная медицина», — отметил исполняющий обязанности главного врача Назаровской ЦРБ Виталий Каминский.
После первого выезда проект решили расширять. Мобильные бригады будут работать по графику, а список населенных пунктов, куда приедут врачи, постепенно увеличат. Проект соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».