В Назаровском округе врачи начали выезжать к пациентам в села

«Наша задача — сделать качественную медицину доступной для тех, кому сложнее всего добираться до больницы: для пожилых и маломобильных граждан. Когда человеку не нужно преодолевать десятки километров, чтобы попасть к узкому специалисту, — это и есть настоящая социальная медицина», — отметил исполняющий обязанности главного врача Назаровской ЦРБ Виталий Каминский.