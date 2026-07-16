В красноярском сквере имени Пушкина пройдет День цветов тенистого сада

17 июля в центре Красноярска в сквере имени Пушкина (пересечение пр. Мира и ул. Кирова) состоится тематическое мероприятие для садоводов, посвященное выбору растений для тенистых садов. С 8:00 до 14:00 здесь представят коллекцию теневыносливых и тенелюбивых цветов и растений: хост, астильб, бузульников и папоротников, сообщают в администрации центрального района Красноярска. День цветов тенистого сада — одно из ряда тематических событий в рамках традиционной для города выставки «Цветочная симфония». С мая по октябрь запланированы такие мероприятия, как День пиона, День гортензий, День флокса и даже Вальс хризантем. Читайте также: Флоксы из семян на рассаду: сроки посева и пошаговая инструкция для пышного цветения Красноярцам рассказали, как выбрать саженцы и правильно посадить плодовые деревья Как выбрать триммер на дачу.