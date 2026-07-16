Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавших при налете дронов 2 июля нижегородцев выписали из больницы

Жителей Нижегородской области, которые пострадали при атаке беспилотников на регион 2 июля, выписали из больницы.

Источник: Живем в Нижнем

Жителей Нижегородской области, которые пострадали при атаке беспилотников на регион 2 июля, выписали из больницы. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в областном министерстве здравоохранения.

Напомним, ночью и утром 2 июля над Нижегородской областью обезвредили 30 беспилотников. В результате атаки дронов погиб один мирный житель. Еще четыре нижегородца получили травмы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал расследование после гибели жителя Нижегородской области 2 июля. Ведомство устанавливает все обстоятельства трагедии.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше