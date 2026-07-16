Пострадавших при налете дронов 2 июля нижегородцев выписали из больницы

Жителей Нижегородской области, которые пострадали при атаке беспилотников на регион 2 июля, выписали из больницы. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в областном министерстве здравоохранения.
Напомним, ночью и утром 2 июля над Нижегородской областью обезвредили 30 беспилотников. В результате атаки дронов погиб один мирный житель. Еще четыре нижегородца получили травмы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал расследование после гибели жителя Нижегородской области 2 июля. Ведомство устанавливает все обстоятельства трагедии.
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