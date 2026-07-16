100 водолазов ищут военные находки в Волге у Волгограда

В Волгограде началась подводная поисковая экспедиция «Донской Фронт 2026». Ее приурочили к 81-й годовщине Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками, — сообщает мэрия.
Вахта на Волге у Волгограда пройдет с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества. Она продлится до 30 июля 2026 года в том же квадрате реки Волга, где раньше нашли бронекатер «БК-31».
В экспедиции участвуют около 100 человек — водолазный поисковый отряд «Волгограда» и водолазы из других городов России. Организаторы — региональное отделение ДОСААФ России, центр патриотического воспитания «Виктория» и поисковая организация «Наследие».
Подводная экспедиция проходит в Волгограде уже третий год подряд. За предыдущие годы участники обнаружили под водой два самоходных понтона, баркас, несколько барж и один самолет.
Ранее сообщалось, что в Волгограде завершают монтаж главного фонтана города.