В этом году по программе «Студтуризм» организуют 10 блог-туров

Блог-туры программы стали форматом, который помогает участникам путешествий увидеть жизнь принимающего университета изнутри. Они знакомятся с тем, как устроены образовательные и внеучебные пространства, общаются напрямую со студентами, преподавателями и представителями молодежных сообществ в разных регионах и странах, сразу же превращают этот опыт в содержательные материалы для своей аудитории в социальных сетях. Каждый маршрут становится точкой обмена опытом и идеями, а также помогает участникам развивать навыки съемки, работы с фото, видео и текстом.