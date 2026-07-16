В этом году по программе «Студтуризм» организуют 10 блог-туров

Шесть российских и четыре международных блог-тура организуют в этом году по программе «Студтуризм» Минобрнауки России, сообщили в «Студтуризме».
Во время путешествия студенты познакомятся с университетами, людьми, городами и историями, которые обычно не попадают в путеводители. Затем они расскажут о своих впечатлениях через фото, видео, тексты и медиаконтент.
Блог-туры программы стали форматом, который помогает участникам путешествий увидеть жизнь принимающего университета изнутри. Они знакомятся с тем, как устроены образовательные и внеучебные пространства, общаются напрямую со студентами, преподавателями и представителями молодежных сообществ в разных регионах и странах, сразу же превращают этот опыт в содержательные материалы для своей аудитории в социальных сетях. Каждый маршрут становится точкой обмена опытом и идеями, а также помогает участникам развивать навыки съемки, работы с фото, видео и текстом.
Первым международным направлением этого сезона стала Южная Осетия. С 17 по 20 июня студтуристы побывали в столице этой страны — городе Цхинвале. Там они посетили недавно включенный в программу Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова. А уже 10 августа ребята отправятся в блог-тур в Южно-Сахалинск. Там они познакомятся с Сахалинским государственным университетом и увидят, как живет местная студенческая среда. Также путешественники станут частью пресс-службы молодежного форума «ОстроVа».
В течение года в программе «Студтуризм» будут открываться регистрации в блог-туры. Следующую точку маршрута сообщат на платформе студтуризм.рф и в официальных социальных сетях программы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.