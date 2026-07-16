В Кишертском округе Прикамья частично отсутствует электроснабжение после дождей

Как сообщила в соцсетях глава муниципалитета Наталья Колобова, после ливней в части округа пропало электроснабжение, по состоянию на 16 июля ряд населенных пунктов оставались без него. По ее словам, экстренные службы продолжают устранять неполадки на сетях. Предполагаемой причиной подтопления она назвала сход частного (незарегистрированного) пруда вблизи Седы. Согласно оценке главы, критическая ситуация миновала.