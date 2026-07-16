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VK и МАХ 16 июля стали недоступны на Google Play

Сегодня, 16 июля, из магазина онлайн-приложений Google Play пропали VK и МАХ.

Сегодня, 16 июля, из магазина онлайн-приложений Google Play пропали VK и МАХ. В поиске эти российские приложения стали недоступными. Также исчезли Одноклассники", Дзен и Mail.ru.

— Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, — прокомментировали ситуацию в VK. — Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK.

В компании напомнили, что VK и МАХ можно найти для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

Однако сегодня в сервисном уведомлении VK порекомендовал своим пользователям переходить на vk.ru.

— Здесь всё тот же ВКонтакте, но быстрее и надёжнее, чем vk.com, — поясняется в сообщении. — Поменяйте com на ru прямо в адресной строке — и откроется vk.ru.

Напомним, что в июне компании Apple удалила из AppStore почти все приложения VK, а также MAX. В Минцифры РФ назвали это решение политически мотивированным.