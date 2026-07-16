Под Волгоградом владелец участка убрал свалку после штрафа приставов

В суд обратилась прокуратура Иловлинского района. Проверка показала, что на двух участках скопились отходы производства, в том числе полиэтиленовая пленка и ленты от капельного орошения. Это создавало угрозу для здоровья людей, животных и окружающей среды, а также повышало пожароопасность. Прокуроры потребовали обязать владельца убрать мусор. Суд встал на сторону прокуратуры и дал собственнику шесть месяцев на уборку. Но в установленный срок мужчина ничего не сделал. Тогда делом занялись судебные приставы.