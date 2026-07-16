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Когда Крым получит субсидии на закупку топлива — ответ Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента России Владимира Путина о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«До конца недели все должно быть сведено. Рассчитываем, что… в понедельник у нас вопрос субсидий будет решен окончательно», — рассказал Аксенов в своем канале в МАКС.

По его словам, сейчас подтверждаются расчеты по субсидии.

Ранее президент России поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

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