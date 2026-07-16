День черники, маркет и лекция о Куршской косе: 7 бесплатных мероприятий выходных, которые увлекут и поднимут настроение

Праздник с ягодным настроением, конкурсами и ярмаркой натуральных продуктов. В программе — конкурс пирогов, где победителя выбирают гости, и кулинарные мастер-классы по приготовлению сливочного крем-супа из белых грибов и лавандового мохито. Можно будет также послушать лекцию о сборе трав и потанцевать на хороводной поляне.